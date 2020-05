Consumi, la stima di Confcommercio: nel 2020 crollo di 84 miliardi (Di sabato 2 maggio 2020) Pesante stima di Confcommercio sui Consumi per il 2020. Si prevede una diminuzione di 84 miliardi: tra i più colpiti, turismo e ristorazione. ROMA – Gli effetti del coronavirus sul settore del commercio saranno molto pesanti. La stima di Confcommercio Secondo quanto pubblicato da Confcommercio, nel 2020 ci sarà un crollo dei Consumi. L’Ufficio studi stima una diminuzione di 84 miliardi, pari all’8% in meno sul 2019, a causa degli effetti del lockdown. Il dato emerge da valutazione prudenziale e basata su una ipotesi di progressiva e graduale riapertura delle attività economiche, considerando la data del primo ottobre per il ritorno ad una fase di totale normalità. Fonte foto: https://www.facebook.com/ConfcommercioConsumi, i settori più colpiti Nel dettaglio della stima, si nota come oltre i tre quarti della perdita ... Leggi su newsmondo (Di sabato 2 maggio 2020) Pesantedisuiper il. Si prevede una diminuzione di 84: tra i più colpiti, turismo e ristorazione. ROMA – Gli effetti del coronavirus sul settore del commercio saranno molto pesanti. LadiSecondo quanto pubblicato da, nelci sarà undei. L’Ufficio studiuna diminuzione di 84, pari all’8% in meno sul 2019, a causa degli effetti del lockdown. Il dato emerge da valutazione prudenziale e basata su una ipotesi di progressiva e graduale riapertura delle attività economiche, considerando la data del primo ottobre per il ritorno ad una fase di totale normalità. Fonte foto: https://www.facebook.com/, i settori più colpiti Nel dettaglio della, si nota come oltre i tre quarti della perdita ...

