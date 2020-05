Concerto Primo Maggio, l’emozionante monologo di Ambra Angiolini nella piazza vuota (Di sabato 2 maggio 2020) Ambra Angiolini ha condotto per la terza volta consecutiva il Concerto del Primo Maggio, la kermesse che ogni anno si tiene a Roma nella celebre sede di piazza San Giovanni in Laterano. Un evento gratuito che attira migliaia di persone, giovani e meno giovani, che nel giorno della festa dei lavoratori possono divertirsi ascoltando musica live. Quest’anno, però, com’è noto la situazione era diversa. L’edizione numero 30 del festival iniziato nel 1990 e organizzato dai tre sindacati confederati italiani, Cgil, Cisl e Uil, è stata decisamente inedita. Siamo ancora nei giorni del lockdown imposto dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus e per la prima volta, il Primo Maggio, piazza San Giovanni in Laterano era deserta, o quasi, durante il Concerto. LEGGI ANCHE –> Le polemiche contro l’attrice per il Concerto del Primo ... Leggi su giornalettismo Com’è stato il concertone del Primo maggio con la piazza vuota

