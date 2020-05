Concerti 2020, da Fortnite ai drive in: quando e come ripartirà la musica live (Di sabato 2 maggio 2020) I Concerti del futuro sono un enigma che musicisti, promoter, addetti ai lavori e fan stanno provando a risolvere, ma è come un puzzle al quale mancano i pezzi più importanti: non conosciamo l'andamento del contagio, quindi non sappiamo nemmeno quali saranno le regole del gioco. Al momento, quello che abbiamo sono tentativi, esperimenti e ipotesi. Il concerto del 1 maggio ha trovato una formula compatibile con il lockdown. Il programma condotto in diretta da Ambra Angiolini, nel Teatro delle Vittorie di Roma. Gli artisti, nel rispetto delle norme di sicurezza, collegati dall'Auditorium Parco della musica e da altre location in giro per l'Italia. Partecipano grandi nomi, l'evento non ha perso il suo spessore musicale: Gianna Nannini, Patti Smith, Vasco Rossi, Zucchero. La condizione base, però, come per il live One World: Together at Home curato da Lady Gaga, ... Leggi su gqitalia Saltano anche i concerti di Gianna Nannini a maggio e giugno 2020 : “Ho tenuto duro fino all’ultimo”

Rinviati i concerti di Sting nel 2020 - nuova data anche a Parma

Rinviate le prenotazioni per il soundcheck dei concerti di Vasco Rossi nel 2020 (Di sabato 2 maggio 2020) Idel futuro sono un enigma che musicisti, promoter, addetti ai lavori e fan stanno provando a risolvere, ma èun puzzle al quale mancano i pezzi più importanti: non conosciamo l'andamento del contagio, quindi non sappiamo nemmeno quali saranno le regole del gioco. Al momento, quello che abbiamo sono tentativi, esperimenti e ipotesi. Il concerto del 1 maggio ha trovato una formula compatibile con il lockdown. Il programma condotto in diretta da Ambra Angiolini, nel Teatro delle Vittorie di Roma. Gli artisti, nel rispetto delle norme di sicurezza, collegati dall'Auditorium Parco dellae da altre location in giro per l'Italia. Partecipano grandi nomi, l'evento non ha perso il suo spessorele: Gianna Nannini, Patti Smith, Vasco Rossi, Zucchero. La condizione base, però,per ilOne World: Together at Home curato da Lady Gaga, ...

lucacarboni : #primomaggio ...Un pensiero speciale a tutti i musicisti e agli amici delle #crews che rendono possibili i nostri… - team_world : Stasera su @RaiTre l’edizione straordinaria del #concertone del #PrimoMaggio ?? Esibizioni di Vasco Rossi, Fasma, E… - team_world : 5SOS in Italia????: RIMANDATI i concerti di maggio 2020 a Milano e Padova. ? Tutti i dettagli e il messaggio della b… - Occe64 : RT @narutrix_23: 23/05/19 Verona, 24/05 'Dani visto che stiamo qui anche oggi perché non cerchiamo i biglietti per stasera', miracolosament… - saracino58 : RT @TELADOIOLANIUS: #Vasco : 'Abbiamo bisogno del contatto fisico' Tradotto: abbiamo bisogno dei paganti ai concerti. -