Ciclismo | Fabio Aru | nuovi obiettivi da riscrivere Un autunno per rinascere | il sardo

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Doveva essere l’anno della rinascita, dopo un paio di stagioni molto turbolente, tormentate da problemi fisici e da uno stato anche mentale non al 100%.Aru però sembra essersi ritrovato: in questo 2020 puntava in alto per tornare al top delinternazionale, dove lo abbiamo visto all’inizio della sua ancor giovane carriera. Il coronavirus ha però bloccato tutto. Ora saranno daquasi sicuramente gliper tutti i corridori. Ilaveva in programma il Tour de France, che si sarebbe dovuto svolgere a luglio. Al momento la data fissata è per fine agosto, ma molto probabilmente ci saranno nuove modifiche al calendario. Ovviamente fondamentale anche trovare la preparazione giusta: la fortuna delè stata quella di vivere in Svizzera, dove con il lockdown non sono state limitate le uscite in bicicletta, dunque ...