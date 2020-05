"Ci terrete chiusi in casa anche ad agosto". Dopo Burioni Becchi smaschera Ricciardi: la verità (nascosta) sul virus (Di sabato 2 maggio 2020) "Ci terrete chiusi in casa anche ad agosto con 30 gradi?". Paolo Becchi, su Twitter, prosegue la sua crociata contro i virologi "terroristi", che dispensano verità incontestabili salvo poi tornare sui propri passi Dopo qualche tempo. Dopo i titoli accademici di Roberto Burioni, l'editorialista di Libero prende di mira Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute. Il professore assicura: "Il coronavirus al sole a 24° e con alta umidità scompare in 2 minuti". "Un altro che come Burioni scopre quello che il professor Tarro dice da mesi", conclude Becchi caustico. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) "Ciinadcon 30 gradi?". Paolo, su Twitter, prosegue la sua crociata contro i virologi "terroristi", che dispensano verità incontestabili salvo poi tornare sui propri passiqualche tempo.i titoli accademici di Roberto, l'editorialista di Libero prende di mira Walter, consigliere del Ministero della Salute. Il professore assicura: "Il coronavirus al sole a 24° e con alta umidità scompare in 2 minuti". "Un altro che comescopre quello che il professor Tarro dice da mesi", concludecaustico.

