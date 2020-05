Chiara Ferragni, rifiutato l'invito nel Gruppo Bilderberg: la rivelazione di Fedez (Di domenica 3 maggio 2020) Chiara Ferragni è la regina italiana dei social network. Con quasi 20 milioni di follower su Instagram, una linea di abbigliamento apprezzatissima dalle star e un documentario record di incassi, non ha rivali nel suo campo. Nominata nel 2017 come "influencer di moda più importante al mondo" dalla rivista Forbes, Chiara Ferragni è riuscita persino a destare l'interesse di altri influenti, quelli che compongono il rinomato Gruppo Bilderberg.Che cos'è il Gruppo Bilderberg? Si tratta del club dei club, una conferenza annuale che prevede l'incontro di circa 130 persone tra politici, banchieri, economisti, giornalisti e imprenditori che ricoprono ruoli di grande prestigio. Allestita ogni anno in luogo diverso d'Europa, e ogni quattro anni in America, da una commissione permanente, la riunione offre uno spazio di discussione su temi di rilevanza globale a porte ... Leggi su blogo Chiara Ferragni e lo scherzo di Fedez - il risveglio è traumatico e lei lo manda a quel paese

