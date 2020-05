Chi vincerebbe la Scarpa d'oro se tutti i campionati europei venissero interrotti oggi? (Di sabato 2 maggio 2020) Chi vincerebbe la Scarpa d'oro come miglior realizzatore stagionale nei cinque principali campionati europei se in tutta Europa si decidesse di interrompere i campionato come fatto in Francia, Olanda e Belgio? Scopriamolo. In questo momento in vetta alla classifica si trova Ciro Immobile: il bomber della Lazio guida la graduatoria con 27 gol realizzati ed un punteggio di 54 punti. Al secondo posto spazio per Robert Lewandowski del Bayern Monaco a quota 25 gol e 50 punti seguito dallo juventino... Leggi su 90min Sondaggi - il Coronavirus premia i grandi partiti : ecco chi vincerebbe se si votasse oggi

Serie A - con il campionato sospeso chi vincerebbe? La situazione

AnnaMarchetto3 : @DavePolp @fedelambert1 @PaulineGoddess8 @Faber621 @Martigiuliani Quello tra Noi due non so chi vincerebbe la gara ????crick - GiuseAku : So che nel Fandom di bungo la maggior parte non si caga 'i livelli di combattimento' ?? Ma secondo voi, in uno scont… - DRAGADU13 : @borghi_claudio @jeepin88 @ildodopensiero @PiazzapulitaLA7 Se quel che faccio io procura al beneficiario enormi pro… - ahabello : @elpiga3 Perchè tu credi che 'i cittadini' scucirebbero parte dei loro risparmi di loro sponte?... Non so tra i 2 chi vincerebbe! - perlmandbln : io: ora provo a dormire. sempre io: ma se gatsu e pennywise si affrontassero chi vincerebbe tra i due? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vincerebbe Boruto vs My Hero Academia: chi vincerebbe tra Boruto e Deku? Everyeye Anime TASTIERA VELENOSA - CANNAVARO, FRASE DA CAMPIONE DEL MONDO

Fabio Cannavaro ha lanciato una bomba, che conosciamo da tempo ma che qualcuno continua a negare, in diretta Instagram ha spiegato cosa pensava del passato: «Il rammarico è che è successo tutto quel c ...

Mourinho: "Il mio Real era la squadra più forte al mondo"

Otto anni fa, il 2 maggio 2012, Josè Mourinho festeggiava la vittoria della Liga con il Real Madrid. Un titolo storico, caratterizzato dal record di punti (100) e gol segnati (121). Una squadra pratic ...

