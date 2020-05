Chi sono i congiunti? Quali parenti si potranno incontrare dal 4 maggio? E i fidanzati? Serve l’autocertificazione (Di sabato 2 maggio 2020) Gli italiani aspettano di sapere chi sono i “congiunti” che potranno andare a trovare da lunedì 4 maggio, pur rimanendo all’interno della propria Regione. Il DPCM firmato da Giuseppe Conte prevede infatti che i cittadini possano uscire di casa per cinque motivi: andare a lavoro, ragioni di salute, casi di stringente necessità (andare a fare la spesa, portare fuori il cane etc.), fare attività motoria/sportiva all’aria aperto, fare visita ai “congiunti”. Questo è il vocabolo inserito all’interno del decreto del Presidente del Consiglio e su cui si è discusso molto a lungo negli ultimi giorni, è una parola che lascia spazio a diverse interpretazioni e dunque si attende un chiarimento da parte del Governo. Tra oggi e domani si attende una risposta definitiva, ovvero una lista che specifichi nel dettaglio ... Leggi su oasport Ornella Vanoni/ L'emergenza Coronavirus : "Sono chiusa perchè si deve fare - ma..."

Benji e Fede : chi sono - età - carriera - curiosità e vita privata

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Chi sono i nuovi contagiati Il Post A Sorrento controlli serrati per chi arriva da altre regioni o dall’estero

SORRENTO. In ottemperanza all’ordinanza regionale numero 41 dell’1 maggio, a partire da lunedì 4 maggio, l’amministrazione comunale di Sorrento ha disposto una intensificazione dei controlli, sull’int ...

Pausa dal make up? In quarantena senza trucco, i consigli dell’esperto per far respirare la pelle

Intervista al Dott. Erik Geiger Medico chirurgo, specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Truccarsi o non truccarsi, questo è il dilemma. In tempi di Coronavirus, costrette a casa ...

