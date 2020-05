Chi sono i congiunti? Posso andare al cimitero? Il governo risponde alle domande sulla Fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Chi sono i congiunti? Possiamo muoverci in bicicletta? E andare al cimitero? Dopo la conferenza stampa del 26 aprile, le parole di Conte hanno gettato nel caos l’Italia, alla ricerca di chiarezza su ciò che sarà possibile fare a partire dal 4 maggio. Il sito del governo ha adesso pubblicato una Faq, che dà un’interpretazione del testo del dpcm.Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020? Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse ... Leggi su huffingtonpost Fase 2 - i chiarimenti del governo : chi sono i congiunti e cosa si potrà fare dal 4 maggio

Fase 2 - il Governo spiega chi sono i 'congiunti' con i quali ci si potrà vedere : la nota ufficiale

Coronavirus - la protezione civile fa chiarezza : “oggi i morti sono stati 192. Il dato di 474 è legato a 282 decessi di Aprile comunicati oggi dalla Lombardia” (Di sabato 2 maggio 2020) Chi? Possiamo muoverci in bicicletta? Eal? Dopo la conferenza stampa del 26 aprile, le parole di Conte hanno gettato nel caos l’Italia, alla ricerca di chiarezza su ciò che sarà possibile fare a partire dal 4 maggio. Il sito delha adesso pubblicato una Faq, che dà un’interpretazione del testo del dpcm.Qualile novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020? Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propriche vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse ...

matteorenzi : Sono contento che il discorso in #Senato abbia provocato un bel dibattito. Ringrazio chi lo ha apprezzato e chi lo… - Benji_Mascolo : Non sei tu? Sicuramente non sono io e se la matematica non mi inganna 2-1=1 . Indovina chi è l’1 rimasto oltre a me… - LauraPausini : Bisogna guardarli in faccia i lavoratori. Bisogna sapere chi sono le persone che aspettano risposte concrete. Bisog… - XxviiEmma : i pantaloni sono pure brutti MA BELTRAMI CHI CACIO LI GUARDA I PANTALONI #circozzi - Eliwhinnie : RT @msgelmini: Chi glielo dice che in Italia ci sono ancora 1 milione e 600 mila ragazzi che non accedono alla didattica a distanza perché… -