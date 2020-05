Chi sono i congiunti, l’attività fisica all’aperto e gli spostamenti: i chiarimenti al decreto del 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Il nuovo decreto sulla Fase 2 entrerà in vigore da lunedì 4 maggio, e – come sappiamo – ha già sollevato tanti dubbi tanto che alla vigilia Palazzo Chigi ha voluto precisare, rispondendo a una serie di domande pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio. Leggi su vanityfair Coronavirus : chi sono i “congiunti” che potremo andare a trovare dal 4 maggio

Ultim’ora : il Governo chiarisce chi sono i congiunti. L’elenco di chi potrete visitare

