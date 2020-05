Chi sono i congiunti che si possono andare a trovare dal 4 maggio: tutte le precisazioni del Governo sui dubbi più frequenti dei cittadini (Di sabato 2 maggio 2020) congiunti, chi sono? C’è ancora qualche dubbio su questa definizione, così come sono ancora tanti i quesiti che si pongono i cittadini su quello che è realmente consentito fare a partire dal 4 maggio. Nonostante il bombardamento di informazioni, infatti, il continuo cambiamento “a monte” (basta vedere la “marcia indietro” sui negozi di toelettatura per animali: oggi è stato consentito di aprirli dal 4 maggio, mentre fino a ieri questa ipotesi era stata scartata) delle regole confonde gli italiani. congiunti Cerchiamo allora di fare chiarezza almeno su alcuni punti, quelli più importanti, a partire dai “congiunti” ai quali si potrà andare a fare visita da lunedì 4 maggio, che sono i «Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta CONGIUNTI CHI SONO : CAOS GOVERNO/ Parenti - affini : fidanzati e amici affetti stabili?

Fase 2 - chi sono i congiunti? Ecco i chiarimenti punto per punto di Palazzo Chigi

