Chi potrà uscire da lunedì 4 maggio, e per quale motivo: lo spiega il sito di Palazzo Chigi (Di sabato 2 maggio 2020) Puntuale, in imminenza del fatidico 4 maggio, a molti – giustamente – non è ancora chiara la situazione, e quali ‘motivazioni’ possono giustificare l’uscita di casa. E’ tornato a spiegarlo il sito di Palazzo Chigi, attraverso il suo sportello dedicato alle faq. “Si può uscire dal proprio domicilio – si legge – solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati”. Ed ancora, ”Ad esempio è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in ... Leggi su italiasera Fase 2 - i chiarimenti del governo : chi sono i congiunti e cosa si potrà fare dal 4 maggio

