"Centinaia di siti con questo". La Cina si approfitta del virus: la scoperta del leghista Morelli è da brividi (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Morelli svela in un video la comparsa di diversi siti che consentono di vendere proprietà ad acquirenti provenienti dalla Cina. “Siamo di fronte a una svendita di tutto quello che gli italiani hanno costruito”, è l'allarme lanciato dal deputato della Lega. “I cinesi hanno così tanti soldi a disposizione - spiega Morelli - perché la banca di Stato mette a disposizione liquidità per acquistare all'estero. Questa è una vera e propria forma di colonizzazione. A causa del governo Conte e del Pd anche le grandi aziende di Stato sono in pericolo, i cinesi possono fare man bassa dei nostri gioielli di famiglia”. Per il leghista c'è un modo per evitare la svendita: “Sarebbe necessario che il governo mantenga almeno una parte delle promesse, a partire dai 400 miliardi di aiuti. E per le grandi aziende di ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - a Milano circolava dal 26 gennaio : centinaia di positivi prima della scoperta del paziente 1

Sacerdote stringe la mano a centinaia di fedeli : sottoposto al test per il Covid-19 - è risultato positivo

Alessandro Morelli svela in un video la comparsa di diversiche consentono di vendere proprietà ad acquirenti provenienti dalla. "Siamo di fronte a una svendita di tutto quello che gli italiani hanno costruito", è l'allarme lanciato dal deputato della Lega. "I cinesi hanno così tanti soldi a disposizione - spiega Morelli - perché la banca di Stato mette a disposizione liquidità per acquistare all'estero. Questa è una vera e propria forma di colonizzazione. A causa del governo Conte e del Pd anche le grandi aziende di Stato sono in pericolo, i cinesi possono fare man bassa dei nostri gioielli di famiglia". Per ilc'è un modo per evitare la svendita: "Sarebbe necessario che il governo mantenga almeno una parte delle promesse, a partire dai 400 miliardi di aiuti. E per le grandi aziende di ...

