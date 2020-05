Celebrazione delle esequie | le disposizione dell’Arcivescovo Accrocca

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’arcivescovo di Benevento mons. Felicein data odierna, comunica quanto segue: -Visto il recente D.P.C.M. del 26 aprile u.s., con cui sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia virale da Covid-19, dove è prevista in particolare, a partire dal 4 maggio p.v., ladi “…cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezionivie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; – Vista la nota complementare della CEI al testo del Ministero dell’Interno del 30 aprile u.s., dove vengono indicate nello specifico alcune misure da osservare nel rispetto della ...