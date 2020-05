Caterina Balivo accanto alle mamme. E su Instagram lancia una sfida (Di sabato 2 maggio 2020) Caterina Balivo non perde occasione per essere una delle grandi protagoniste di Instagram, questa volta per una giusta causa. La conduttrice ha condiviso negli ultimi giorni due scatti che la ritraggono incinta di Cora, prima per sostenere i reparti di maternità di Milano e di altre città – prendendo parte alla challenge che ha visto tra le partecipanti anche Martina Colombari, Bianca Guaccero, Laura Pausini e tante altre – e poi per raccogliere fondi per l’emergenza sanitaria in corso. Una delle sue ultime foto è infatti accompagnata da una frase dolcissima: “Qui ero incinta di Cora, al quinto mese. Amo questa foto, amo quei teneri ricordi e sono felice che si intreccino per una causa così nobile”. Un’iniziativa encomiabile quella della Balivo, che ha lanciato una sfida ai suoi followers: acquistare la foto per sostenere ... Leggi su dilei Vieni da me : Caterina Balivo torna su Rai1 da lunedì 4 maggio

