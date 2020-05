Cassa integrazione, ancora a rilento quella gestita dalle Regioni: solo 38mila lavoratori hanno ricevuto il pagamento Inps (Di sabato 2 maggio 2020) Sono solo poco più di 38mila i lavoratori che hanno ricevuto la Cassa integrazione in deroga, l’ammortizzatore gestito dalle Regioni che dopo aver firmato un accordo quadro con sindacati e datori di lavoro devono esaminarle, istruire le pratiche e girarle all’Inps per il pagamento. Continua dunque a procedere a rilento la macchina che dovrebbe garantire un sostegno a 3 milioni di dipendenti delle piccole e piccolissime imprese escluse dalla Cassa ordinaria. Stando ai dati diffusi dall’istituto di previdenza l’1 maggio, le domande aziendali decretate dalle Regioni sono 157.102 e tra queste solo 88.297 sono state autorizzate dall’Inps. E 18.652 sono state pagate a una platea pari a 38.221 beneficiari. A fronte di un totale di almeno 500mila attività che hanno finora chiesto l’ammortizzatore per 1,2 milioni di lavoratori, stando a uno ... Leggi su ilfattoquotidiano Cassa integrazione nel caos - in Lombardia pagate solo 40 aziende

