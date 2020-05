Caritas italiane: raddoppiate le persone che si rivolgono ai centri di assistenza, chiedono beni di prima necessità (Di sabato 2 maggio 2020) Cresce la richiesta di beni di prima necessita', cibo, viveri e pasti a domicilio, empori solidali,mense, vestiario, ma anche la domanda di aiuti economici per il pagamento delle bollette, degli affitti e delle spese per la gestione della casa Leggi su firenzepost (Di sabato 2 maggio 2020) Cresce la richiesta di beni di prima necessita', cibo, viveri e pasti a domicilio, empori solidali,mense, vestiario, ma anche la domanda di aiuti economici per il pagamento delle bollette, degli affitti e delle spese per la gestione della casa

