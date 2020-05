Carceri, è Dino Petralia il nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Di sabato 2 maggio 2020) Sarà il procuratore generale di Reggio Calabria, Dino Petralia, a sostituire Francesco Basentini a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Basentini si è dimesso dopo le polemiche in seguito alle rivolte nelle Carceri per la paura per i rischi del contagio da Coronavirus e alle scarcerazioni di alcuni boss mafiosi tra cui Pasquale Zagaria, fratello di Michele, capo del clan dei Casalesi. Petralia, che è stato procuratore a Sciacca e consigliere del Csm, sarebbe stato contattato nei giorni scorsi dal ministro Alfonso Bonafede, a cui avrebbe dato la propria disponibilità. Petralia si è sempre distinto nella lotta alla criminalità organizzata. La sua nomina infatti non è casuale, ma arriva proprio dopo che lo stesso ministro della Giustizia è stato investito da critiche da parte dell’opposizione ... Leggi su open.online Carceri - Bonafede sceglie Dino Petralia come nuovo direttore del Dap. Sarà un vertice antimafia insieme al vice Roberto Tartaglia (Di sabato 2 maggio 2020) Sarà il procuratore generale di Reggio Calabria,, a sostituire Francesco Basentini adeldell’amministrazione. Basentini si è dimesso dopo le polemiche in seguito alle rivolte nelleper la paura per i rischi del contagio da Coronavirus e alle scarcerazioni di alcuni boss mafiosi tra cui Pasquale Zagaria, fratello di Michele,del clan dei Casalesi., che è stato procuratore a Sciacca e consigliere del Csm, sarebbe stato contattato nei giorni scorsi dal ministro Alfonso Bonafede, a cui avrebbe dato la propria disponibilità.si è sempre distinto nella lotta alla criminalità organizzata. La sua nomina infatti non è casuale, ma arriva proprio dopo che lo stesso ministro della Giustizia è stato investito da critiche da parte dell’opposizione ...

