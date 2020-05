Carceri | Dino Petralia è il nuovo capo del Dap

Leggi su agi

(Di sabato 2 maggio 2020) E' il magistrato siciliano Dino Petralia, a quanto si apprende, ildel Dap dopo le dimissioni di Basentini. Questa quindi la scelta del Guardasigilli Bonafede, dopo le polemiche sulle scarcerazioni dei boss per l'emergenza coronavirus. La nomina adel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria arriva all'indomani delle dimissioni del magistrato Francesco Basentini. Nei giorni scorsi il ministro Alfonso Bonafede aveva già indicato come vicepresidente del Dap Roberto Tartaglia, ex pm del pool Trattativa della Procura di Palermo. Originario di Trapani, Petralia, procuratoredi Sciacca nel 1996 e componente del Csm dal 2006 al 2011, a inizio legislatura era stato proposto come consulente della commissione parlamentare Antimafia. Dopo l'esperienza al Csm tornò da sostituto procuratore a Marsala e poi 2013 fu trasferito a Palermo dove ...