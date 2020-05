Capitano Ultimo | “Qualcuno può dirci quanti fondi pubblici sono stati stanziati per la

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 maggio 2020) “Tra una rissa e l’altra non abbiamo capitoper la ricerca del vaccino. Che risolve davvero il problema coronavirus. Qualcuno lo sa?”. E’ l’tweet polemico di. Il colonnello Sergio De Caprio fa una domanda lecita. In mezzo alla confusione dei decreti Conte non si parla di soldi per la ricerca finalizzata al vaccino anti Covid-19. Non c’è traccia di impegni economici del governo. Oltre un mese fa qualche sparuta notizia su ipotetici finanziamenti della Ue. Bruxelles avrebbe offerto fino a 80 milioni di sostegno finanziario a CureVac. Guarda caso un’impresa tedesca. Per potenziare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il Coronavirus in Europa.: i soldi per il vaccino? Sempre a marzo la ...