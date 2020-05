Cane in lacrime per il suo peluche messo in lavatrice: padrona gira video (Di sabato 2 maggio 2020) Un Cane il lacrime per il suo peluche è stato fotografato dalla padrona, mentre era davanti l’oblò della lavatrice. Il bassotto di tre anni Pickle ha pianto e battuto sulla porta della lavatrice per il ciclo di un’ora mentre guardava il suo giocattolo preferito con la bacchetta di pollo che girava e rigirava. Cane il lacrime per il suo peluche: la “disperazione” di Pickle Il Cane in lacrime per il suo peluche, ha abbaiato e inveito contro la lavatrice per un’ora. Secondo la spiegazione della sua padrona, si rifiutava di lasciare la visuale del suo giocattolo preferito con la bacchetta di pollo per paura di non rivederlo più. Il bassotto di tre anni non va mai da nessuna parte senza il suo amato peluche, da quando Babbo Natale glielo ha consegnato a Natale. Anzi, lo porta persino a letto con lui. È arrivato in un set che ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 2 maggio 2020) Unilper il suoè stato fotografato dalla, mentre era davanti l’oblò della. Il bassotto di tre anni Pickle ha pianto e battuto sulla porta dellaper il ciclo di un’ora mentre guardava il suo giocattolo preferito con la bacchetta di pollo cheva e riva.ilper il suo: la “disperazione” di Pickle Ilinper il suo, ha abbaiato e inveito contro laper un’ora. Secondo la spiegazione della sua, si rifiutava di lasciare la visuale del suo giocattolo preferito con la bacchetta di pollo per paura di non rivederlo più. Il bassotto di tre anni non va mai da nessuna parte senza il suo amato, da quando Babbo Natale glielo ha consegnato a Natale. Anzi, lo porta persino a letto con lui. È arrivato in un set che ...

Una scena davvero incredibile, divenuta popolare proprio per la particolare emozione che riesce a suscitare. Un cane guarda la Tv e inizia a piangere. Protagonista della vicenda è Falco un giovane Pas ...

