Calciomercato Napoli: la Roma si inserisce per Moise Kean, mentre Andrea Belotti e Salvatore Sirigu si allontanano (Di sabato 2 maggio 2020) Il mercato non si ferma mai, nemmeno in tempi di Coronavirus. Sul fronte delle uscite del Napoli, c’è da sottolineare che Fabian Ruiz preferisce il Real Madrid al Barcellona, come riportato da Don Balon. Lo spagnolo ha già rifiutato le offerte provenienti dalla Catalogna. Per quanto riguarda le mosse in entrata, invece, sembra che anche la Roma stia pensando Moise Kean. Secondo quanto riferisce il portale Calciomercato.com l’ex Juve è sempre più lontano dall’Everton di Carlo Ancelotti e diversi club italiani stanno sondando il terreno. Allan potrebbe diventare una pedina di scambio, ma i giallorossi possono puntare ad un prestito biennale con obbligo di riscatto. Andrea Belotti e Salvatore Sirigu, altri obiettivi azzurri, potrebbero essere blindati dal Torino. Oltre che il Napoli, su entrambi ci sono anche gli occhi del Milan. ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - si inizia a temere anche per i contratti in scadenza nel 2021

Calciomercato - il Napoli ha messo gli occhi su Sirigu e Belotti

Calciomercato Napoli - Dries Mertens piace a Monaco - Chelsea e Newcastle (Di sabato 2 maggio 2020) Il mercato non si ferma mai, nemmeno in tempi di Coronavirus. Sul fronte delle uscite del, c’è da sottolineare che Fabian Ruiz preferisce il Real Madrid al Barcellona, come riportato da Don Balon. Lo spagnolo ha già rifiutato le offerte provenienti dalla Catalogna. Per quanto riguarda le mosse in entrata, invece, sembra che anche lastia pensando. Secondo quanto riferisce il portale.com l’ex Juve è sempre più lontano dall’Everton di Carlo Ancelotti e diversi club italiani stanno sondando il terreno. Allan potrebbe diventare una pedina di scambio, ma i giallorossi possono puntare ad un prestito biennale con obbligo di riscatto.e Salvatore Sirigu, altri obiettivi azzurri, potrebbero essere blindati dal Torino. Oltre che il, su entrambi ci sono anche gli occhi del Milan. ...

BombeDiVlad : ?? Il #Napoli ha le idee chiare:si riparte da #FabianRuiz ?? Tutti i dettagli sul rinnovo del contratto ????? #LBDV… - calciomercato_m : FOTO ZOOM - Consegna a domicilio per l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che sceglie la pizza di Vincenzo Capua… - CalcioMercatoNA : Serie A, Paolo Del Genio si interroga: “Non sarebbe più opportuno ripartire tra tre mesi?” - CalcioMercatoNA : Napoli, Andrea D’Amico crede in Gennaro Gattuso: “Ha ripetuto quanto fatto al Milan: è arrivato in una squadra in c… - sportli26181512 : Napoli, una big a sorpresa su Koulibaly: Secondo quanto scrive oggi il Daily Star c'è il Liverpool sulle...… -