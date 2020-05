Calcio femminile | niente parità salariale negli Usa per le campionesse del mondo rispetto

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Una battuta d’arresto di non poco conto relativamente a un argomento che, anche in tempi di pandemia, non perde di certo la sua importanza: la paritàtra generi. Non è notizia di pochi giorni fa la richiesta da parte delle calciatrici della selezione degli Stati Uniti,delin carica, di avere gli stessi stipendi dei giocatori della compagine maschile. La richiesta era stata di 66 milioni di dollari per colmare il gap. Un dossier, quello presentato da Megan Rapinoe e compagne, in cui si mettevano in luce le differenziazioni marcate tra le due realtà. Di fatto ogni calciatoreStates percepisce 180.000 dollari nonostante la selezione abbia mancato la qualificazione agli ultimi Mondiali disputati in Russia nel 2018; le ragazze americane invece sono state pagate 52.500 dollari per essere in Francia nel 2019 e 147.000 per aver ...