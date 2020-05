Bundesliga, tre giocatori del Colonia positivi al Coronavirus (Di sabato 2 maggio 2020) Per prepararsi alla ripartenza del campionato, i giocatori e gli staff dei club della Bundesliga sono stati sottoposti al tampone. Tre casi positivi nel Colonia Mentre in Serie A si discute sulla data degli allenamenti, la Bundesliga piano piano si sta preparando al ritorno in campo. In attesa di stabilire una data di ripartenza, tutti i club continuano ad allenarsi secondo il protocollo sanitario. Come previsto, i giocatori e gli staff dei club sono stati sottoposti al tampone, e il Colonia ha individuato tre casi positivi. Secondo la Bild, si tratta di due giocatori e di un membro dello staff. Per motivi di privacy, non sono stati rivelati i nomi. I tre casi positivi sono stati subito messi in quarantena, per garantire al resto della squadra di allenarsi come da programma. La cancelliera tedesca Angela Merkel si pronuncerà sulla possibile ripresa del campionato il 6 maggio, ma ... Leggi su zon Calcio - tre giocatori del Colonia positivi al coronavirus. Ombre sulla ripresa della Bundesliga in Germania?

DiMarzio : #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - Agenzia_Ansa : #Calcio #Bundesliga Tre positivi al virus nel #Colonia. Testata la squadra e lo staff tecnico. Il 6 maggio Angela M… - SkySport : Coronavirus, test a tappeto per i club di Bundesliga: tre casi positivi nel Colonia - ETGazzetta : I tre positivi del #Colonia non fermano la voglia di ripartenza della #Bundesliga #coronavirus