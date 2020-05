Buffy l' Ammazzavampiri | la nuova serie reboot a fumetti a maggio in Italia

(Di sabato 2 maggio 2020) Giovedì 14esce il primo volume delladil', supervisionata dallo stesso Joss Whedon!L'sta per tornare, stavolta nelle librerie: ainarriva ladi, supervisionata da Joss Whedon, creatore dello storico show tv!Summers: bastano nome e cognome per evocare una delle più importanti icone pop degli ultimi 20 anni. Anzi, basta il nome:. La creatura di Joss Whedon ha conquistato l'immaginario di milioni di ragazzi in tutto il mondo, imponendo la figura di una giovane donna con problemi comuni, ma grandi poteri e, dunque, grandi responsabilità:era una cacciatrice di vampiri. E continua a esserlo, grazie alla...

Giovedì 14 maggio esce il primo volume della nuova serie reboot di Buffy l'Ammazzavampiri, supervisionata dallo stesso Joss Whedon! Buffy L'Ammazzavampiri sta per tornare, stavolta nelle librerie: a m ...Grandi autori per tre storie imperdibili per tutti i fan di PREDATOR. Torna, in un’inedita versione a fumetti, uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi decenni: BUFFY-L’AMMAZZAVAMPIRI. E ...