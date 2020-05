Bruce Springsteen: nuovo album dal vivo per beneficenza (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo aver pubblicato London Calling: Live In Hyde Park, Bruce Springsteen ha reso disponibile il concerto registrato durante una delle sei date alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford, New Jersey, nel 1981. 28 tracce con i classici Thunder Road, The River, Badlands, oltre a qualche chicca. Come quella che trovate qui sotto. Tutti i proventi del disco, che si può acquistare per 9.95 dollari sul sito ufficiale, andranno al New Jersey Pandemic Relief Fund. Leggi su ilfogliettone Bruce Springsteen : il “Boss” lancia il nuovo album per beneficenza

