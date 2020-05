Bruce Springsteen: il “Boss” lancia il nuovo album per beneficenza (Di sabato 2 maggio 2020) La rockstar, Bruce Springsteen, continua a pubblicare album a scopo benefico per raccogliere fondi da devolvere per la risoluzione del problema coronavirus. Dopo aver pubblicato London Calling: Live In Hyde Park, il Boss ha reso disponibile il concerto registrato durante una delle sei date alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford, New Jersey, nel 1981. Il Summer Tour ’81 è stato un tour di incredibile successo negli Stati Uniti che ha segnato il trionfale ritorno di Springsteen dall’Europa. East Rutherford 7/9/81 è lo spettacolo finale dello di sei notti, dove vengono registrate da Bruce, e la sua band esibizioni, dalla carica motiva travolgente, e definito da lui stesso come il picco del River Tour. L’album dal vivo di 28 canzoni include alcune delle migliori canzoni della carriera di Springsteen, con alcune delle sue esibizioni più iconiche e ... Leggi su nonsolo.tv Bruce Springsteen canta contro il Coronavirus : Bon Jovi - Tony Bennett e gli artisti di Jersey 4 Jersey

