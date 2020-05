Boris Johnson e la compagna Carrie danno al figlio il nome dei medici che hanno salvato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) “Wilfred Lawrie Nicholas, nato il 29.04.20 alle 9.00. Wilfred come il nonno di. Lawrie come mio nonno. “Nicholas come il dottor Nick Price e il dottor Nick Hart: i duechela vita ail mese scorso. Grazie mille, all’incredibile team dell’NHS alla UCLH che ci ha seguiti così bene. Non potrei essere più felice. Il mio cuore è pieno di amore”. Questo il post pubblicato daSymonds, ladel premier britannico. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici nei giorni scorsi è stata diffusa anche una foto del piccolo, nato prematuramente dopo 7 mesi di gravidanza. L'articoloe laalildeicheil premier proviene da Il Fatto Quotidiano.