Bonus Piemonte per le attività commerciali: dai parrucchieri ai bar, arrivano 2500 euro (Di sabato 2 maggio 2020) Ogni Regione cerca, di aiutare il più possibile le migliaia e migliaia di persone che si preparano ad affrontare la fase 2 senza avere nessuna certezza. E in una regione come il Piemonte, che vive ancora oggi una situazione difficile negli ospedali, a causa del numero di contagi, che sono ancora molto alti, gli aiuti sono ben accetti. Per questo motivo la regione Piemonte ha deciso di stanziare, con il Bonus Piemonte, 88 milioni di euro, che saranno anticipati da FinPiemonte alle aziende, per permette ai commercianti e agli imprenditori di riorganizzarsi. Perchè riaprire si può ma in sicurezza e di certo i guadagni non saranno quelli che si facevano prima dell’arrivo in Italia di questo maledetto virus. Si tratta di un Bonus Piemonte, dovrebbe essere questo il nome dato dalla regione: soldi a fondo perduto per le attività commerciali. In attesa di ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus - Cirio annuncia : bonus Piemonte per bar - ristoranti e parrucchieri

Piemonte : bonus per barbieri - parrucchieri e non solo (Di sabato 2 maggio 2020) Ogni Regione cerca, di aiutare il più possibile le migliaia e migliaia di persone che si preparano ad affrontare la fase 2 senza avere nessuna certezza. E in una regione come il, che vive ancora oggi una situazione difficile negli ospedali, a causa del numero di contagi, che sono ancora molto alti, gli aiuti sono ben accetti. Per questo motivo la regioneha deciso di stanziare, con il, 88 milioni di, che saranno anticipati da Finalle aziende, per permette ai commercianti e agli imprenditori di riorganizzarsi. Perchè riaprire si può ma in sicurezza e di certo i guadagni non saranno quelli che si facevano prima dell’arrivo in Italia di questo maledetto virus. Si tratta di un, dovrebbe essere questo il nome dato dalla regione: soldi a fondo perduto per le attività. In attesa di ...

SkyTG24 : Coronavirus, Cirio: 'Bonus Piemonte a bar, ristoranti e parrucchieri' - LaStampa : Il contributo a fondo perduto riguarda la ristorazione in genere, centri estetici, parrucchieri e barbieri, centri… - zazoomblog : Bonus Piemonte per le attività commerciali: dai parrucchieri ai bar arrivano 2500 euro - #Bonus #Piemonte… - fede_200_ : RT @rep_torino: Coronavirus, Cirio vara il 'bonus Piemonte': 2.500 euro per parrucchieri, bar e ristoranti [di MARIACHIARA GIACOSA] [aggior… - CasaleNews : #BonusPiemonte: contributi per numerose attività commerciali #Piemonte #CasaleMonferrato #Monferrato -