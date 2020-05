Bonus 600 euro: chi ne ha diritto ad aprile, come fare domanda (Di sabato 2 maggio 2020) Bonus 600 euro: chi ne ha diritto ad aprile, come fare domanda Bonus 600 euro: tra le misure previste dal Decreto aprile, si chiamerà così anche se la sua approvazione arriverà in questi primi giorni di maggio, anche la conferma dell’indennità per le partite Iva. Bonus 600 euro o 1000 euro in caso di diminuzione del fatturato Con la bozza del Decreto aprile, arriva la conferma del Bonus 600 euro per le partite Iva e i lavoratori precari. La somma sarà erogata anche a categorie che non erano state inserite nella platea dei beneficiari dell’indennità riferita a marzo: gli stagionali anche di settori diversi da quello turistico, gli intermittenti che hanno smesso di lavorare dopo gennaio, gli autonomi occasionali (cioè i lavoratori senza contratto e senza partita Iva) e coloro che effettuano le vendite a domicilio. Segui ... Leggi su termometropolitico Novara - sindaco- ristoratore va a piedi a Roma per consegnare a Conte bonus da 600 euro

Bonus 800 euro sarà da 600 come a marzo? La bozza de decreto : requisiti - chi ne ha diritto - calo di reddito da dimostrare

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Nuovo decreto: il bonus autonomi a maggio passa a mille euro per partite Iva e co.co.co. Fanpage.it Coronavirus: Inps, ad autonomi 70% dei bonus 600 euro

Secondo i dati dell’Istituto degli oltre 3,4 milioni di "bonus 600 euro", per una spesa complessiva di circa 2 miliardi, la maggioranza dei pagamenti ha riguardato i lavoratori autonomi (69,5%), a seg ...

A Prato oltre 4.000 lavoratori ancora in attesa del bonus di 600 euro

Ritardi anche nel pagamento della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga. L’assegno di marzo potrebbe arrivare agli inizi di maggio PRATO. Festa dei lavoratori a Prato, anno 2020. Festa se ...

