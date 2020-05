BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE Dati 2 maggio | 35 morti e 550 nuovi casi

Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 207.428 casi positivi e 28.236 morti. Il bollettino del 1 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 207.428 casi positivi e 28.236 morti. Il bollettino del 1 maggio - infoitinterno : Coronavirus, bollettino del 2 maggio: 209.328 contagiati, di cui 79.914 guariti e 28.710 decessi - Paolorm2012Roma : A Verona cresce il dato dei negativizzati al virus, ma si contano altri 3 morti negli ospedali -

BOLLETTINO CORONAVIRUS Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BOLLETTINO CORONAVIRUS