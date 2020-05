Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 2 maggio 2020 (Di sabato 2 maggio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: superati i 209.328 contagi totali Come di consueto, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 100.704 (-239) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 209.328 con l’incremento di +1.900. Purtroppo, si registrano complessivamente 28.710 deceduti con 474 vittime nella giornata odierna. Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite 1.665 persone per un totale di 79.914. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 17.357 (-212), di cui 1.539 in terapia intensiva (-39). Aumentano a 81.808 (contro le 81.769 di ... Leggi su zon Coronavirus - il bollettino delle 18 : prosegue decremento casi attivi - ma ancora quasi 500 morti in 24h

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA-ROMAGNA 2 MAGGIO/ 35 morti e 206 nuovi casi

