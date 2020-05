Bollettino coronavirus 2 maggio 2020 della protezione civile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 maggio 2020) Vediamo insieme il. Ci saranno delle buone notizie? Continua a scendere sia il numero dei decessi che quello dei malati che hanno bisognoterapia intensiva, rispettivamente 269 e 116 nelle ultime 24 ore. Purtroppo l’epidemia ha impedito che si potesse celebrare come al solito il 1, ma il miglioramento costantesituazione dimostra che tali misure di contenimento erano necessarie. Manca ormai pochissimo all’iniziotanto attesa fase 2 ed ora più che mai siamo chiamati ad essere responsabili per noi stessi e per gli altri. Ecco le ultime novità. Emergenza: aggiornamenti dall’Italia e dall’estero A causapandemia è stato un 1imprevisto e anomalo in Italia e negli altri Paesi in cui si celebra la giornata dei lavoratori. La curva scende non solo in Italia, ma ...