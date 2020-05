Billions stagione 5 in uscita il 3 Maggio su Showtime | cast | anticipazioni e trama

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 2 maggio 2020) Sebbene l’epidemia da Coronavirus abbia avuto le sue ripercussioni anche sul mondo del cinema, la produzione americana ha deciso ugualmente di mandare in onda i primi otto episodi della quintadi. La serie TV infatti, disponibile dal 3sulla piattaforma, non verrà data per intero, conservando il finale diper tempi migliori. Nel frattempo dunque vediamo qualche anticipazione didi5: dove eravamo rimasti Ma come si era conclusa la scorsa? Bobby e Chuck si erano alleati per rafforzare la propria posizione sebbene da sempre rivali. Questo sodalizio aveva trovato terreno fertile anche grazie a Wendy (Maggie Siff), divenuta una guida per entrambi nonostante il suo ruolo doppiogiochista passato. Bobby e Chuck devono rimanere i padroni del mondo della finanza, e si ...