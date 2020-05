Bill Gates chiama Conte: si discute del vaccino per il Covid-19 (Di sabato 2 maggio 2020) Nel pomeriggio, videocall tra Bill Gates e Giuseppe Conte. Il fondatore di Microsoft ed il Premier discuteranno di vaccino ed investimenti E’ prevista una videochiamata, questo pomeriggio, tra Bill Gates e Giuseppe Conte. Il fondatore di Microsoft ed il Premier si metteranno in contatto per approfondire l’argomento vaccino contro il Covid-19. L’asse Pomezia-Oxford E’ probabile che, al centro della discussione, ci sia la collaborazione sull’asse Pomezia-Oxford, già forte di una prima fase di sperimentazione con 500 persone vaccinate. Bisognerà analizzare la gestione dei prossimi investimenti da effettuare, considerato l’impegno che il nostro Paese sta offrendo nella ricerca del vaccino. Quest’ultimo, infatti, sarà realizzato dall’azienda di Pomezia Advent-Irbm, coadiuvata dallo Jenner Institute ... Leggi su zon Coronavirus - Bill Gates chiama Giuseppe Conte : si discute del vaccino

Bill Gates chiama Conte per vaccino/ Si farà il punto sulla cura Pomezia-Oxford

Cronoprogramma ragionevole del piattino “Bill Gates-UE-Troika” – Il Complottismo non è la risposta (Di sabato 2 maggio 2020) Nel pomeriggio, videocall trae Giuseppe. Il fondatore di Microsoft ed il Premierranno died investimenti E’ prevista una videota, questo pomeriggio, trae Giuseppe. Il fondatore di Microsoft ed il Premier si metteranno in contatto per approfondire l’argomentocontro il-19. L’asse Pomezia-Oxford E’ probabile che, al centro della discussione, ci sia la collaborazione sull’asse Pomezia-Oxford, già forte di una prima fase di sperimentazione con 500 persone vaccinate. Bisognerà analizzare la gestione dei prossimi investimenti da effettuare, considerato l’impegno che il nostro Paese sta offrendo nella ricerca del. Quest’ultimo, infatti, sarà realizzato dall’azienda di Pomezia Advent-Irbm, coadiuvata dallo Jenner Institute ...

LaStampa : Il miliardario domani ha una videocall con il premier italiano. Parleranno della cura sperimentata da un'azienda di… - Corriere : Bill Gates chiamerà Conte sul vaccino per il coronavirus - LaStampa : Bill Gates chiama Conte: 'Più soldi per la ricerca del vaccino' - GRETA1SGARBO : RT @martinacarletti: Chi cacchio è Bill Gates? E perché il presidente del Consiglio del MIO PAESE dovrebbe attendere con ansia la sua video… - mariobortoluss1 : RT @RogerHalsted: Se Bill Gates ha così paura del #COVID19 non può chiudersi in un bunker atomico scavato nelle rocce? Quando sarà passato… -