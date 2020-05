Bill Gates chiama Conte per vaccino/ Si farà il punto sulla cura Pomezia-Oxford

LaStampa : Il miliardario domani ha una videocall con il premier italiano. Parleranno della cura sperimentata da un'azienda di… - Corriere : Bill Gates chiamerà Conte sul vaccino per il coronavirus - LaStampa : Bill Gates chiama Conte: 'Più soldi per la ricerca del vaccino' - Sercit1 : RT @Corvonero75: Stanley Plotkin, autorità mondiale sui vaccini, ammette durante deposizione di usare feti abortiti per coltivare anticorpi… - Enki2270 : RT @PatriziaRametta: Domani Bill Gates chiamerà Conte, cosa vorrà dirgli? Di sicuro sappiamo cosa vorremmo dirgli noi.. VADE RETRO SATANA N… -

Bill Gates Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bill Gates