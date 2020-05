Berlusconi: "Noi non sosterremo mai un governo delle sinistre" (Di sabato 2 maggio 2020) "Noi non sosterremo mai né potremmo mai sostenere questo governo, un governo delle sinistre". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito in video chat i coordinatori di FI e - racconta all'AGI un coordinatore che sta partecipando alla riunione - ha voluto ribadire che non è previsto alcun soccorso azzurro all'esecutivo. Forza Italia - il ragionamento fatto dall'ex presidente del Consiglio secondo le stesse fonti - è la forza politica che ha fondato il centrodestra in Italia, ne è parte integrante e ha con gli alleati un rapporto di grande lealtà. Berlusconi ha spiegato - viene ancora riferito - di essere ottimista sul futuro di FI e di essere tornato a lavoro a pieno ritmo. Leggi su agi **Coronavirus : Berlusconi - ‘da noi contributo a Istituzioni non manovre politiche’**

I consigli di Di Maio al premier: non aspettiamo Renzi, prendi l'iniziativa. Il terrore dei 5 stelle sul voto, meglio Draghi che un governo con Berlusconi. Per il Pd l'alternativa sono le urne L’ultim ...

