Berlusconi: "Forza Italia non sosterrà mai questo governo" (Di sabato 2 maggio 2020) L'ex premier vuole fugare ogni dubbio sulla posizione assunta dal suo partito. "Siamo preoccupati per i ritardi del Governo, Fase 2 molto confusa", dice Berlusconi. Silvio Berlusconi ha deciso di fugare ogni dubbio sulla posizione che il suo partito assume nella scena politica Italiana. E lo ha dovuto fare a causa di una sua uscita …

