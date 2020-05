Beppe Grillo con la mascherina prima di Natale Furono i cinesi ad avvisarlo del virus?

beppe_grillo : I SEE HUMANS BUT NOT HUMANITY L'idea miope, generalizzata, è che i disabili siano un peso, un fardello ed un costo… - beppe_grillo : A #Roma è nato il #PrimoMercatoSociale. Dopo il #RedditoDiCittadinanza ecco gli #AlimentiDiCittadinanza per chi è i… - beppe_grillo : #SITOPIA: COME IL CIBO PUÒ SALVARE IL MONDO Come vivremo nel futuro? Come possiamo sperare di prosperare sul nostro… - ssilvanoss : Tutto fatto a tavolino all'insaputa del popolo bue.... Bastardi #m5s #pd #M5sPD - LUIGIVACCARO5 : Quantità record di microplastiche sul fondo del mare -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Aprile: Il Blog di Beppe Grillo MAGAZINE | Il Blog di Beppe Blog di Beppe Grillo Vittorio Sgarbi, bordata ai 5 Stelle sul vaccino: "Ora sono favorevoli, ricordo che il signor Grillo chiamava Veronesi ‘cancronesi"

Per Vittorio Sgarbi, alla guida del Paese c'è un gruppo di falsari. “Ricordo che il signor Grillo chiamava Veronesi ‘cancronesi’ per offenderlo. E oggi - ai tempi del coronavirus - abbiamo un gruppo d ...

5G, non ci sono evidenze che causi tumori. E ora il Paese ha bisogno di una rete efficiente

Chi afferma che la tecnologia 5G o l’uso dei cellulari possa avere a che fare con i tumori, in realtà usa senza alcuna precauzione il principio di precauzione, se mi è concesso il gioco di parole. Que ...

Per Vittorio Sgarbi, alla guida del Paese c'è un gruppo di falsari. “Ricordo che il signor Grillo chiamava Veronesi ‘cancronesi’ per offenderlo. E oggi - ai tempi del coronavirus - abbiamo un gruppo d ...Chi afferma che la tecnologia 5G o l’uso dei cellulari possa avere a che fare con i tumori, in realtà usa senza alcuna precauzione il principio di precauzione, se mi è concesso il gioco di parole. Que ...