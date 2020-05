Beppe Grillo a dicembre andava in giro in mascherina: “Vogliono igienizzare la società”. Cosa c’è dietro? [VIDEO] (Di sabato 2 maggio 2020) Che ci faceva Beppe Grillo con la mascherina il 17 dicembre 2019? Lui disse ai giornalisti che glielo chiesero che serve “Per proteggermi da voi, mi proteggo un po’ dai vostri virus”. La solita ironia poco divertente del comico, fondatore del Movimento 5 stelle. Leggere oggi quelle sue dichiarazioni e vedere quelle immagini ispira sicuramente pensieri complottisti: e se già sapesse ciò che stava per accadere? Una forzatura nell’interpretare quell’episodio, forse. Quel che è certo è che negli ultimi mesi, ovvero da quando è scoppiata l’epidemia, il caro Grillo sembra quasi sparito dalla circolazione. Che fine ha fatto? Il video che lo ritrae con la mascherina è diventato virale. L’ex comico era a Roma per incontrare i gruppi parlamentari del Movimento. Una delle frasi che pronunciò in ... Leggi su meteoweb.eu Beppe Grillo con la mascherina prima di Natale. Furono i cinesi ad avvisarlo del virus?

