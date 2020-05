Beautiful | Una Vita | Il Segreto | cosa succede sabato 2 e domenica 3 maggio 2020

(Di sabato 2 maggio 2020) Nuovo weekend in vista con, Unae Il, le tre soap di Canale 5. Scopriamo insiemerà2 e. Ecco le nostre anticipazioni.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Enrico Oetiker a Tv Soap: “Riccardo è una bella trottola emotiva”, news: Katie rifiuta di sposare Bill Nelle puntate precedenti, Bill (Don Diamont) ha chiesto a Katie (Heather Tom) di risposarlo. Zoe (Kiara Barnes) ha accolto invece con preoccupazione la notizia che Flo (Katrina Bowden) è una Logan, innescando i sospetti di Brooke (Katherine Kelly Lang). Shauna (Denise Richards) si è mostrata entusiasta delle prospettive che attendono Flo nella sua “nuova”. Nella puntata di oggi, Katie rifiuterà la proposta di matrimonio di Bill, dato il loro passato. A sorpresa, Brooke sarà ...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda dal 4 al 9 maggio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40 Lunedì 4 maggio 2020: Ora che ha scoperto di ...Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – sabato 2 maggio 2020 – scopriamo che Katie non ha intenzione di sposare Bill. Scottata dal loro divorzio e dall'abbandono dell'ex marito, la ...