Beautiful | Il Segreto | trame e anticipazioni 2 maggio

Leggi su solodonna

(Di sabato 2 maggio 2020)die Ildi oggi, sabato 22020: Katie rifiuta l’anello di Bill, Don Ignacio raggiunge Isabel. Ma per quale motivo?2020 Katie ha deciso di rifiutare l’anello di fidanzamento e la proposta di nozze che le ha fatto il suo ex marito Bill Spencer. La donna, che è madre di suo figlio Will, è ancora troppo scottata dallaArticolo completo:, Ildal blog SoloDonna