Barcellona | ter Stegen | «Rinnovo? Il discorso è rimandato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) Terpotrebbe lasciare ila fine stagione: «Ila fine stagione» Marc-André terha commentato durante una diretta Instagram la situazione legata aldi contratto con il: «Ci sono stati dei discorsi, ma gli avevo detto di riparlarne a fine stagione. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare, non ne stiamo parlando». «Alsono felice, ci sto bene, cosa si può volere di più. Borussia Monchengladbach? Mai dire mai. Ma non giocherei per il Colonia», ha ammesso il portiere tedesco, che resta tra gli obiettivi della Juventus. Leggi su Calcionews24.com