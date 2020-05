Barcellona, Ben Yedder come alternativa a Lautaro Martinez (Di sabato 2 maggio 2020) Il Barcellona valuta Ben Yedder come alternativa all’acquisto di Lautaro Martinez: l’attaccante del Monaco entra nella lista dei blaugrana Il Barcellona è alla ricerca di un vice Suarez e un futuro attaccante per le prossime stagioni: oltre Lautaro Martinez emerge il nome di Ben Yedder. L’attaccante del Monaco è al centro dell’interesse blaugrana. come riporta Radio Catalunya, Setien apprezza il bomber del Monaco. L’idea primaria del club catalano è sempre rivolta a Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe avere un peso importante nella trattiva. Qualora El Toro volesse andare via, l’Inter potrebbe accontentare le sue richieste e non tenere un calciatore contro voglia. Ben Yedder rappresenterebbe però un’operazione meno onerosa. La rchiesta del club monegasco è decisamente più bassa rispetto a quella ... Leggi su zon Recoba : "Potevo essere della Juventus! Moratti mi voleva bene - disse di no al Barcellona"

Cosentino (Curva B) : "Rimborso biglietti Barcellona in beneficenza? Ticket One ce lo impedisce"

