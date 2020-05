Barbara D’Urso | la foto al naturale e in accappatoio | insulti pesantissimi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 maggio 2020)D’Urso è in onda quasi ogni giorno tra Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso ed è anche sempre più attiva su Instagram. Sta contando in minuti perché lunedì 4 maggio, quando inizierà la cosiddetta Fase 2, potrà finalmente rivedere i suoi figli. Ne ha parlato anche nell’ultima puntata in onda del suo show pomeridiano. “Io vado a trovare mio figlio, che non vedo da due mesi, sarà difficile ma io lo farò perché noi siamo molto rigorosi, non poterlo abbracciare e stare a un metro di distanza con le mascherine”. Niente abbracci quindi, ma Carmelita non vede comunque l’ora: “Però io dico è già un primo passo riuscire a vedere mio figlio. Ma lo vedrò con la mascherina, e lui con la mascherina, e a un metro e mezzo di distanza. Per ...