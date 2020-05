Autocertificazione 4 maggio, finalmente online il nuovo modulo: scarica qui (Di sabato 2 maggio 2020) Il nuovo modulo da scaricare a fine articolo. E' pronta la nuova Autocertificazione da esibire al momento dei controlli delle forze di polizia dal 4 maggio. Nel modulo, uguale a quello attualmente in vigore, è stata inserita tra le motivazioni valide per gli spostamenti quella dell'"incontro con i congiunti" e il riferimento all'art.1, comma 1, lettera a) del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Autocertificazione, cosa cambia da lunedì? Servirà anche per andare a trovare i «congiunti»? È ormai partito il countdown e lunedì avrà inizio ufficialmente l’attesissima Fase 2 dell'emergenza coronavirus. La grande, e discussa, novità del nuovo decreto prevede che ci si possa spostare all’interno della propria regione di residenza per quattro motivi: ... Leggi su howtodofor Coronavirus - ecco il nuovo modulo di autocertificazione da utilizzare dal 4 maggio

Modulo nuova autocertificazione : come scaricarlo e come compilarlo? Quali motivi per uscire di casa dal 4 maggio?

