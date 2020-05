Ascolti Tv venerdì 1 maggio: Pane e Libertà supera Contagion, 2,2 milioni per il Concertone (Di sabato 2 maggio 2020) Ascolti Tv venerdì 1 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Pane e Libertà3.566 milioni e 13.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Contagion 3.334 milioni e 12.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Concerto 1 maggio 2.264 milioni e 8.7% (20:34 – 00:22) 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % The Twilight Saga: Breaking Dawn prima parte1.960 milioni e 7.1% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % NCIS 17×07 1a Tv 1.660 milioni e 5.5%The Rookie 2×03 1a Tv 1.506 milioni e 5.4%Blue Bloods 9×09 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Quarto Grado 1.547 milioni e 6.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Propaganda Live1.292 milioni e 5.6% Italia’s Got Talent Best of 811 mila e ... Leggi su dituttounpop Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2020. Pane e Libertà (13.5%) batte Contagion (12.4%). Concertone 8.7%

