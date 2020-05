Arcuri: «Produrremo a metà giugno 4 milioni di mascherine al giorno» (Di sabato 2 maggio 2020) Le dichiarazioni del Commissario Arcuri riguardo alla produzione di mascherine produttive in Italia durante l’emergenza Coronavirus Il Ministero della Salute con una nota ufficiale ha comunicato che a partire da lunedì il prezzo delle mascherine chirurgiche sarà fissato a 50 centesimi più IVA. Ecco le dichiarazioni del Commissario Straordinario Arcuri. «Con il 4 maggio inizia per tutti una sfida difficile. La libertà individuale deve essere governata in funzione della salute di tutti; abbiamo fatto, tutti, moltissimi sacrifici e da lunedì chiediamo un supplemento di responsabilità. Tra 10 giorni inizierà la produzione delle mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare: a metà giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al giorno; a metà luglio 25 milioni e da fine agosto in ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - Arcuri : "Mascherine con prezzo fisso - ne produrremo 25 milioni al giorno" (Di sabato 2 maggio 2020) Le dichiarazioni del Commissarioriguardo alla produzione diproduttive in Italia durante l’emergenza Coronavirus Il Ministero della Salute con una nota ufficiale ha comunicato che a partire da lunedì il prezzo dellechirurgiche sarà fissato a 50 centesimi più IVA. Ecco le dichiarazioni del Commissario Straordinario. «Con il 4 maggio inizia per tutti una sfida difficile. La libertà individuale deve essere governata in funzione della salute di tutti; abbiamo fatto, tutti, moltissimi sacrifici e da lunedì chiediamo un supplemento di responsabilità. Tra 10 giorni inizierà la produzione dellecon le macchine che abbiamo contribuito a realizzare: a metàle nostre macchine produrranno 4dial; a metà luglio 25e da fine agosto in ...

