Antonio Zequila replica all’attacco | Bersaglio sbagliato per l’ex del GF Vip (Di sabato 2 maggio 2020) Antonio Zequila replica all’attacco ricevuto dopo la condivisione di un messaggio sul web, precisando la situazione con un post sul proprio profilo Instagram. E’ al centro di una polemica accesa da lui stesso, con un attacco diretto nei confronti di Pupo, dopo la conclusione del GF Vip. Antonio Zequila però vuole fare chiarezza e lo … L'articolo Antonio Zequila replica all’attacco Bersaglio sbagliato per l’ex del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Antonio Zequila risponde alla sua ex fidanzata : “Mi hai ferito”

Antonio Zequila colpisce un cantante | Vecchie ruggini fuori dal GF Vip

Antonio Zequila - tutti lo vogliono come gigolò (Di sabato 2 maggio 2020)all’attacco ricevuto dopo la condivisione di un messaggio sul web, precisando la situazione con un post sul proprio profilo Instagram. E’ al centro di una polemica accesa da lui stesso, con un attacco diretto nei confronti di Pupo, dopo la conclusione del GF Vip.però vuole fare chiarezza e lo … L'articoloall’attaccoper l’ex del GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

reality799 : RT @reality799: Antonio Zequila massaggia i piedi di Antonella Elia foto e video - zazoomblog : Antonio Zequila risponde alla sua ex fidanzata: “Mi hai ferito” - #Antonio #Zequila #risponde - bnotizie : GF Vip, Antonio Zequila replica ad Antonella Elia: ‘La depressione è una malattia seria’ - WeasleyGiulia : Da piccola confondevo sempre Luca Barbarossa con Antonio Zequila, don't at me #1M2020 - _enrosadira : Non ricordavo perché sono sempre stata fedele all'estetista, anziché comprare le strisce al supermercato. In questo… -