Anniversario Battaglia di Hogwarts, Rowling fa beneficenza

Battaglia di Hogwarts, per l'Anniversario la Rowling dona un milione di sterline: ha scelto di fare beneficenza per chi si trova in difficoltà a causa del Coronavirus "Oggi è il 22esimo Anniversario della Battaglia di Hogwarts, ma sarò onesta e dirò che oggi è inappropriato parlare di morti immaginarie. Troppe persone stanno perdendo i propri cari nel mondo reale."

ROMA -- “Oggi è il 22esimo anniversario della Battaglia di Hogwarts, ma sarò onesta e dirò che oggi è inappropriato parlare di morti immaginarie. Troppe persone stanno perdendo i propri cari nel mondo ...

